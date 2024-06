Oubliez les jeans, les shorts sont LA pièce mode incontournable de l’été 2024 !

Confortables et élégants, les shorts s’imposent comme les stars de la saison et se portent avec des bottes santiags pour un look résolument tendance. Découvrez tous nos conseils pour adopter cette pièce phare de l’été et créer des tenues au sommet du style.

L’irrésistible ascension des shorts

On le sait, le jean est un indémodable de nos dressings qu’il est difficile de détrôner. Pourtant, le short semble bien décidé à lui voler la vedette, au moins le temps d’un été. Considéré à tort comme une pièce basique, le short fait un retour fracassant en 2024 et s’annonce comme le meilleur allié de nos tenues estivales.

Un succès qu’il doit en partie à la tendance western qui fait un carton depuis 2023. Portée par des stars comme Beyoncé, qui n’hésite pas à arborer santiags et chapeau de cowboy jusque sur le tapis rouge des Grammy Awards, la mode country s’impose comme l’un des styles phares de l’année. Et le short en jean effiloché en est la pièce maîtresse !

Le short en jean effiloché, must-have de l’été

Les spécialistes mode sont unanimes, le short en jean déchiré sera LA pièce incontournable de l’été. Une coupe casual pile dans l’esprit « cowboycore », ce style inspiré de l’univers des cowboys et du folklore texan. Le principe ? Un look décontracté qui mixe bottes santiags, chemises à franges et accessoires western.

C’est justement ce côté brut et destroy qui fait tout le succès du short en jean effiloché. Avec son denim vieilli et ses ourlets inégaux, il s’accorde à merveille avec une paire de bottes santiags pour un duo gagnant, parfait quand le thermomètre grimpe. De quoi allier style et confort même par 40°C !

Nos idées looks pour porter le short en jean avec des santiags

Vous êtes fan de bottes western mais vous ne savez pas comment les porter cet été ? Pas de panique, voici quelques conseils de pro pour un look de fashionista aguerrie. Laissez-vous inspirer par ces tenues canons à copier sans modération :

1. Un look chic contrasté

Pour une silhouette élégante, rien de tel que les contrastes. Misez sur le ton sur ton en harmonisant le haut et les bottes, puis venez casser le tout avec une veste de blazer oversize. Vous pouvez aussi jouer la carte de la sensualité avec un bralette ou un bustier pour un rendu ultra féminin.

2. Une allure casual

Envie d’une tenue plus décontractée ? Optez pour un débardeur basique près du corps ou une chemise ample façon boyfriend. Les chemises oversize ont l’avantage d’affiner la silhouette tout en assurant un confort optimal, idéal pour les journées les plus chaudes.

3. Des accessoires western

Pour parfaire ces looks, rien de tel que quelques accessoires bien choisis. Une ceinture à boucle apparente pour marquer la taille, un chapeau de cowboy en feutre pour un côté folk, des lunettes de soleil aviateur pour une touche rétro, un mini sac en cuir pour l’aspect pratique… De petits détails qui font toute la différence !

Vous l’aurez compris, le short en jean destroy est un immanquable de l’été 2024, surtout porté avec des bottes santiags ! Une pièce facile à adopter et à mixer, qui apportera une touche de caractère à tous vos looks de la saison. Il ne vous reste plus qu’à trouver votre modèle coup de cœur. Let’s go cowgirls !