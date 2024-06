Les couleurs « sorbet » : la tendance la plus joyeuse de 2024 pour un look authentique et glamour !

Vous en avez assez des couleurs pastel ? Ne cherchez plus, les couleurs « sorbet » sont la grande tendance mode du printemps-été 2024. Ces teintes vives et acidulées apporteront une touche d’originalité et de fraîcheur à vos tenues. Découvrez comment adopter cette tendance colorée pour un look à la fois authentique et glamour.

Dites adieu aux couleurs pastel, place aux « sorbet » !

Après un hiver froid et morose, il est temps de donner une touche de gaieté à votre garde-robe. C’est pourquoi certaines couleurs sont devenues très tendance, notamment les teintes pastel et « sorbet », qui envahiront bientôt les rayons des boutiques.

Mais pas de panique, ces couleurs vives sont faciles à porter grâce à leur douceur. Elles conviennent à toutes les femmes, quel que soit leur âge. C’est peut-être le moment de suivre les conseils de Carolina Herrera et d’oser des teintes autres que le noir. La créatrice a d’ailleurs déclaré : « Les femmes plus âgées pensent que porter du noir est le plus sûr. Mais c’est très ennuyeux, cela devient un uniforme. Tout le monde porte du noir, c’est bien pour le soir, mais pendant la journée, portez de la couleur, c’est beaucoup plus flatteur ».

Qu’est-ce que les couleurs « sorbet » ?

Les couleurs « sorbet » promettent de se faire une place dans le cœur des fashionistas. Elles ressemblent beaucoup aux teintes pastel, à une petite différence près : elles sont légèrement plus vives et saturées.

Parmi les couleurs « sorbet » tendance, on retrouve :

– Le lilas

– Le vert menthe

– L’orange

– Le jaune

– Le bleu

– Le vert

Ces teintes plus intenses que les pastels classiques donneront naissance à certains des looks les plus créatifs et authentiques de 2024.

Comment porter les couleurs « sorbet » ?

Il est temps de dire au revoir aux couleurs neutres, du moins pour un temps. Le printemps-été 2024 sera envahi de couleurs, non seulement par la nature en fleurs, mais aussi par les nombreuses tenues vitaminées que vous pourrez essayer. De quoi rendre votre look des plus authentiques cette année !

Certes, associer ces teintes vives peut sembler un vrai casse-tête. Contrairement aux neutres, faciles à porter en toutes circonstances, les couleurs « sorbet » demandent un peu plus de réflexion au moment de composer sa tenue.

Mais pas d’inquiétude, voici quelques astuces pour un look réussi, digne d’une star :

– Osez le total look dans une seule teinte « sorbet »

– Jouez sur le color block en associant deux couleurs « sorbet » contrastées : rose et bleu, lilas et vert, jaune et orange, bleu et orange, rouge et rose…

– Équilibrez les associations vives en y ajoutant des accessoires neutres : sac, lunettes de soleil, chapeau, veste ou trench

– Misez sur des pièces tendance comme une jupe satinée, un top romantique, victorien ou 3D, une robe nuisette ou l’indémodable blazer

En suivant ces conseils, vous obtiendrez un look harmonieux malgré l’audace des couleurs.

Les couleurs « sorbet », des teintes tendance et glamour

Avec leur côté acidulé et vitaminé, les couleurs « sorbet » apportent une touche de fantaisie à nos tenues. Elles sont idéales pour sortir de sa zone de confort et twister son style avec originalité.

Contrairement aux pastels, plus doux et délicats, les teintes « sorbet » ont un rendu plus vif et glamour. Elles illumineront votre teint et apporteront une belle énergie à votre silhouette.

Sachez doser subtilement la vivacité des couleurs afin de ne pas tomber dans l’excès. Un total look « sorbet » peut vite devenir too much s’il n’est pas maitrisé. Dans ce cas, cassez le côté fluo en y ajoutant une touche de neutre (blanc, beige, denim…).

Les couleurs « sorbet » se déclinent sur une large palette pour s’adapter à toutes les carnations :

– Les teints clairs opteront pour des nuances fraîches comme le vert d’eau, le lilas ou le jaune poussin

– Les peaux mates se tourneront vers des tonalités lumineuses : corail, turquoise, fuchsia…

– Les carnations noires sublimeront les « sorbet » chauds tels que l’orange mandarine, le jaune soleil ou le rose framboise

En résumé, avec un brin de fantaisie et les bons accords, les couleurs « sorbet » vous permettront de composer des looks tendance, gais et lumineux tout au long de la belle saison. Une façon originale et glamour d’exprimer votre personnalité et votre joie de vivre dès les premiers rayons de soleil !