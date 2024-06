Les 5 règles d’or des experts pour être la reine du cocktail

Vous avez reçu une invitation pour un événement demandant une tenue de cocktail et vous ne savez pas comment vous habiller ? Pas de panique ! Suivez ces conseils avisés des spécialistes de la mode et vous serez à coup sûr la mieux sapée de la soirée.

Quelle est la bonne occasion pour porter une robe de cocktail ?

Les robes de cocktail sont particulièrement adaptées aux événements formels qui se déroulent en fin d’après-midi ou en début de soirée. Il s’agit de trouver le parfait équilibre entre une tenue de jour et une robe du soir, pour être élégante sans en faire trop.

Les 5 commandements de la robe de cocktail parfaite

1. La bonne longueur

Oubliez les robes ultra-courtes qui dévoilent trop de peau, mais évitez aussi les modèles longs façon robe de bal. L’idéal ? Une robe qui s’arrête au niveau du genou ou juste au-dessus. Vous pouvez aussi opter pour une combinaison chic, avec un pantalon large, palazzo ou droit.

2. Décolleté maîtrisé

Avec une robe de cocktail, vous pouvez vous permettre de dévoiler subtilement vos atouts. « Jambes, épaules et décolleté peuvent être mis en valeur de façon élégante« , confirment les experts de Glamour. À vous de doser intelligemment !

3. Couleurs sobres

Pour une allure raffinée, privilégiez les teintes neutres et unies. Exit les imprimés flashy ou extravagants ! De même, les matières trop casual comme le jean, le coton, le lin ou la maille n’ont pas leur place ici.

4. Bijoux sophistiqués

Avec une robe de cocktail, vous pouvez laisser parler vos bijoux. « Plus la robe est simple, plus les accessoires peuvent être voyants« , soulignent les spécialistes. N’oubliez pas d’ajouter une jolie pochette pour parfaire le look !

5. Talons de rigueur

Dernier détail, et non des moindres : les chaussures. Une robe de cocktail ne saurait se porter sans une belle paire d’escarpins. Peu importe la hauteur du talon, l’essentiel est qu’ils apportent une touche d’élégance et allongent joliment la silhouette. Les stilettos restent un choix gagnant !

En suivant ces quelques règles simples, vous serez parée pour briller en soirée. Place au cocktail, et santé !