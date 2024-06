La robe « off shoulder », la grande tendance de l’été pour un look de princesse !

Osez dévoiler vos épaules avec élégance grâce à la robe off shoulder, la pièce incontournable de l’été 2024. Romantique et féminine, elle s’adapte à toutes les morphologies et convient à chaque occasion. Découvrez nos 5 conseils pour la porter avec style.

La robe off shoulder, l’alternative chic au jean/sweat

Vous en avez assez de votre éternel combo jean/pull ? La robe « off shoulder » (épaules dénudées) est faite pour vous ! Ultra tendance ce printemps-été 2024, elle apportera une touche bohème à votre dressing, quel que soit votre âge ou votre morphologie.

Cette pièce versatile séduit toutes les fashionistas par sa beauté et son côté pratique. Idéale pour les longues journées bien remplies où l’on enchaîne les rendez-vous aux quatre coins de la ville. Fluide et légère, elle sera aussi parfaite pour un déjeuner ou un dîner en amoureux.

Comment porter la robe off shoulder ?

Comme son nom l’indique, la robe off shoulder se caractérise par un décolleté droit qui dévoile les épaules. On parle aussi de « robe bardot » en référence à l’actrice Brigitte Bardot qui a popularisé cette coupe.

Ce joli décolleté, à la fois attirant et élégant sans trop en dévoiler, confère à la silhouette un charme fou. Un détail bohème et décontracté qui revient régulièrement sur le devant de la scène mode.

La robe off shoulder fait son grand retour cette saison, dans une version modernisée de ce que l’on portait déjà en 2010. On la retrouve donc en 2024 dans des imprimés tendance ou des couleurs unies.

Fini les bretelles fines façon 90’s ou les manches bouffantes, c’est le décolleté tombant qui est mis à l’honneur. Autre détail (non essentiel celui-ci), la robe se décline surtout en longueur midi selon les experts du magazine Telva.

Ce sont les accessoires qui donnent le ton au look :

– Pour une allure casual et décontractée la journée, on mise sur des sandales plates.

– Pour un style plus glamour le soir, on accessoirise avec des escarpins, un joli sac et un maquillage plus appuyé.

Notre conseil : évitez de porter une veste ou un blazer par-dessus qui viendrait gâcher la magie de ce décolleté tombant.

Les 5 règles d’or pour adopter la robe off shoulder

1. Choisissez la bonne taille : la robe doit être bien ajustée au niveau du buste sans trop serrer pour un rendu harmonieux.

2. Adaptez la longueur à votre morphologie : midi pour les petits gabarits, maxi ou asymétrique pour les plus grandes.

3. Osez la couleur et les imprimés : un joli dégradé pastel, un motif fleuri ou un uni punchy pour twister une robe blanche.

4. Accessoirisez avec style : un collier ras-de-cou, une jolie paire de boucles d’oreilles et une ceinture à la taille.

5. Gare aux bretelles de soutien-gorge ! Optez pour un modèle bandeau ou des bretelles transparentes.

En résumé, la robe off shoulder est LE must-have de l’été 2024 pour un look romantique et féminin. Ultra flatteuse, elle mettra en valeur votre décolleté et vos épaules avec subtilité. En daytime avec des sandales ou habillée le soir avec des talons, elle se prête à toutes les occasions. De quoi se sentir comme une vraie princesse moderne tout au long de la saison !