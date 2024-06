Élégance chocolatée : comment porter du marron au bureau cet été

Vous avez envie d’être élégant(e) au travail sans pour autant opter pour le classique noir, peu adapté aux fortes chaleurs estivales ? La solution se trouve peut-être du côté des tenues marron ! Découvrez tous nos conseils pour adopter cette couleur avec style au bureau.

Le marron, une valeur sûre pour un look professionnel

Avec la canicule qui s’installe, difficile de continuer à porter du noir au bureau sans risquer l’insolation. Heureusement, il existe une alternative tout aussi chic et professionnelle : le marron ! Cette teinte intemporelle, déclinée dans une large palette allant du beige au chocolat, s’adapte à toutes les saisons et à toutes les morphologies.

En plus d’être élégant, le marron véhicule des valeurs positives, très appréciées dans le monde du travail. Il reflète la stabilité, la fiabilité et inspire confiance. De quoi booster votre crédibilité en un clin d’œil !

Quelle nuance de marron choisir selon la saison ?

Si le marron se porte toute l’année, on adapte sa nuance à la saison pour un résultat optimal :

En automne-hiver, on mise sur des tons profonds et intenses comme le chocolat , l’ ocre ou le brun foncé .

, l’ ou le . Au printemps-été, on préfère des teintes plus douces et claires à l’instar du camel, du beige ou du marron glacé.

Nos idées de combinaisons gagnantes

Très facile à associer, le marron se marie à merveille avec de nombreuses couleurs. Voici quelques suggestions d’associations pour un look bureau au top :

Marron et blanc

L’alliance incontournable pour une allure classique et raffinée. On pense à un blazer marron porté sur un chemisier blanc, le tout avec un pantalon beige. Les plus audacieuses oseront le total look blanc, twisté d’une ceinture marron et d’escarpins assortis.

Camaïeu de marron

Optez pour un total look marron en combinant différentes nuances entre elles. Un pull chocolat avec une jupe crayon marron glacé, des escarpins bruns et le tour est joué ! Une valeur sûre, chic et moderne à la fois.

Marron et bleu

Le mariage parfait de deux couleurs neutres, idéal pour un environnement professionnel. Associez par exemple un pantalon marron avec une chemise bleu ciel, et rehaussez l’ensemble d’accessoires dorés ou cuivrés pour une touche d’élégance supplémentaire.

Marron et rose

Pour un look plus doux et printanier, mixez un haut rose poudré avec une jupe ou un pantalon marron clair. Cette association de teintes terreuses et pâles, subtilement contrastée, apportera une note fraîche et féminine à votre tenue.

Marron et rouge

Les plus téméraires apprécieront le tandem rouge et marron, audacieux mais tellement stylé. Un pull oversize marron porté sur une jupe rouge, avec des escarpins neutres pour équilibrer, et vous voilà parée pour affronter la journée avec allure !

En suivant ces quelques conseils, vous serez à la pointe de la tendance tout en restant parfaitement dans le dress code de votre entreprise. Le marron n’aura plus de secret pour vous ! Alors, prêt(e) à succomber à la « brown attitude » pour aller travailler ?