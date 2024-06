Découvrez les secrets pour retrouver de beaux ongles après une manucure au gel ou à la résine !

Vous rêvez d’avoir des ongles parfaits mais vous craignez les dégâts causés par le vernis semi-permanent ou les faux ongles en résine ? Pas de panique, avec ces conseils pratiques et faciles à suivre, vous pourrez garder des ongles sains et forts malgré les manucures régulières.

Les effets du vernis semi-permanent et de la résine sur les ongles

Les ongles en résine, aussi appelés faux ongles ou ongles en acrylique, sont réalisés à partir d’un mélange de poudre et de liquide monomère. Cette pâte est ensuite modelée pour donner la forme souhaitée à l’ongle. De son côté, le vernis semi-permanent, comme le Shellac ou le Gelish, est un vernis en gel qui durcit sous lampe UV. Il offre une tenue longue durée sans écaillement ni perte de brillance.

Si ces techniques permettent d’obtenir des ongles impeccables pendant plusieurs semaines, elles peuvent aussi les fragiliser et les abîmer sur le long terme. Après la dépose, il n’est pas rare de retrouver des ongles mous, striés, dédoublés voire douloureux. Certains spécialistes mettent même en garde contre un risque accru de développer un cancer à cause des UV émis par les lampes de séchage.

Nos astuces pour retrouver des ongles en pleine santé

Heureusement, en prenant quelques précautions, il est tout à fait possible de continuer à se faire plaisir avec une belle manucure tout en préservant la santé de ses ongles. Voici nos meilleurs conseils :

1. Gardez vos ongles courts

Après la dépose de faux ongles ou de vernis semi-permanent, n’hésitez pas à couper vos ongles à ras. Cela évitera qu’ils ne se cassent et leur permettra de repousser sainement. Pensez aussi à bien les limer en douceur pour leur donner une jolie forme arrondie.

2. Hydratez vos cuticules

Pour redonner de la souplesse à vos ongles et réparer les cuticules abîmées, massez-les régulièrement avec une huile nourrissante. Vous pouvez utiliser de l’huile d’amande douce, de ricin ou même d’olive. L’idéal est d’appliquer cette huile tous les jours ou un jour sur deux.

3. Renforcez vos ongles avec un durcisseur

Pendant au moins un mois après une manucure, appliquez un vernis durcisseur sur vos ongles. Ce soin à base de kératine et de calcium va les fortifier et accélérer leur croissance. Renouvelez l’application 2 à 3 fois par semaine et vous verrez rapidement la différence.

4. Faites une pause entre deux poses

Même si la tentation est grande, essayez de laisser vos ongles au naturel pendant au moins 2 semaines entre deux poses de faux ongles ou de vernis semi-permanent. Cette période de « détox » est essentielle pour leur permettre de se régénérer. Pendant ce temps, contentez-vous d’un durcisseur transparent et évitez toute source d’agression : dissolvants agressifs, eau chaude, produits ménagers…

Prendre soin de ses ongles au quotidien

Au-delà de ces conseils ponctuels, il est important d’adopter de bonnes habitudes pour garder des ongles forts et en bonne santé :

Limez vos ongles régulièrement avec une lime en carton dans un seul sens pour ne pas les fragiliser

Hydratez vos mains et vos ongles quotidiennement avec une crème nourrissante

Portez des gants pour faire la vaisselle ou le ménage afin de protéger vos ongles des produits irritants

Adoptez une alimentation équilibrée riche en vitamines (A, B9, C) et en minéraux (fer, zinc, silicium) qui favorisent la pousse des ongles

Évitez de vous ronger les ongles ou les cuticules, cette mauvaise habitude peut provoquer des infections

Bien choisir son salon de beauté

Si vous craquez pour une pose de faux ongles ou de vernis semi-permanent, choisissez un salon de confiance qui travaille de manière hygiénique et utilise des produits de qualité. Un professionnel diplômé et expérimenté saura réaliser ces prestations sans abîmer vos ongles naturels. Il pourra aussi vous donner des conseils d’entretien adaptés.

Méfiez-vous des prix cassés qui cachent souvent des pratiques douteuses : matériel mal désinfecté, produits bas de gamme bourrés de solvants, poses bâclées… Vos ongles méritent ce qu’il y a de mieux ! N’hésitez pas à mettre le prix pour un résultat impeccable et sans danger pour votre santé.

Avec ces conseils, vous n’avez plus à choisir entre de jolis ongles et des ongles en bonne santé. Laquez, posez, renforcez, et affichez des mains parfaites en toutes circonstances, sans culpabiliser ! Le secret, c’est de laisser vos ongles se reposer entre deux manucures et de bien les chouchouter au quotidien. Vos ongles vous diront merci !