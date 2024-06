Découvrez le secret des Parisiennes pour des mains élégantes cet été 2024 !

Envie d’adopter le style parisien jusqu’au bout des ongles ? La manucure française revisitée sera votre meilleure alliée pour un look chic et tendance. Suivez nos conseils pour un nail art qui fera sensation cet été 2024 !

La french manucure, un classique indémodable

Impossible de passer à côté de la célèbre manucure française, véritable incarnation de l’élégance à la parisienne. Ce classique de la beauté se réinvente sans cesse pour s’adapter aux dernières tendances. Cet été, on mise sur des teintes pastel comme le lavande, le vert menthe ou encore le rose poudré pour apporter une touche de fraîcheur et de modernité à ce grand classique.

Optez pour une base nude ou transparente pour sublimer votre bronzage estival

Jouez avec les différentes formes d’ongles (carrés, arrondis, amande) pour varier les styles

L’effet dégradé, la touche d’originalité

Pour un look plus audacieux, on n’hésite pas à twister la french manucure avec un effet dégradé. Le principe est simple : on part d’une teinte claire à la base de l’ongle pour l’intensifier progressivement jusqu’aux pointes. Rose pâle, corail, rouge… À vous de choisir les couleurs qui sublimeront votre teint !

Utilisez une éponge de maquillage pour réaliser facilement le dégradé

Terminez par une couche de top coat brillant pour un rendu impeccable

Des ongles pailletés pour les soirées estivales

Envie d’un peu de folie pour vos soirées d’été ? On craque pour la french manucure aux pointes pailletées ! Doré, argenté, bronze… Il y en a pour tous les goûts. Cette variante glamour de la french apportera une dose de sophistication à votre look, parfaite pour les grandes occasions.

Appliquez les paillettes à l’aide d’un pinceau fin ou d’un cure-dent pour plus de précision

Fixez le tout avec un top coat spécial paillettes pour une tenue longue durée

Une touche florale pour un été romantique

Les motifs floraux restent incontournables pour apporter une note de fraîcheur et de féminité à votre manucure. On les adopte sur une french classique ou colorée, en all-over ou juste sur un accent nail. Pensez aux teintes douces comme le blanc, le rose pâle ou le lilas pour un rendu délicat.

Réalisez vous-même vos fleurs à l’aide d’un dotting tool ou d’un cure-dent

Ou craquez pour des water decals floraux, faciles à appliquer et à retirer

L’effet aquarelle, la tendance artistique de l’été

Après avoir conquis le monde de la mode et de la déco, la tendance aquarelle s’invite sur nos ongles cet été. On l’adopte sur une french colorée pour un rendu doux et vaporeux, comme tout droit sorti d’un tableau impressionniste. Une manucure originale qui séduira toutes les âmes d’artiste !

Superposez différentes teintes pastel pour un rendu subtil et lumineux

Estompez les contours à l’aide d’un pinceau humide pour un fini digne d’une œuvre d’art

Cet été 2024, succombez à l’appel de la French Riviera et arborez fièrement une manucure à la fois chic, tendance et intemporelle. Classique, originale, glamour ou romantique… À vous de choisir la french qui s’accordera le mieux à votre personnalité. Une chose est sûre, vous ne passerez pas inaperçue !

Et si vous manquez d’inspiration, n’hésitez pas à piocher dans les comptes Instagram des nail artistes les plus en vue du moment. Vous y découvrirez une multitude d’idées pour réinventer la french manucure et l’adapter à tous vos looks estivaux. Alors, prêtes à afficher une manucure digne des défilés parisiens ?