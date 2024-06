Découvrez la méthode la plus simple pour retirer vos faux ongles à la maison !

Vous n’avez pas le temps d’aller chez l’esthéticienne ? Pas de panique, il est tout à fait possible de déposer vos ongles en résine vous-même, de façon rapide et économique. On vous explique tout.

Les faux ongles, un must-have beauté

Les ongles en résine, aussi appelés faux ongles ou ongles en acrylique, sont devenus un indispensable des beauty addicts. Et pour cause, ils permettent d’obtenir une manucure parfaite en un temps record et de laisser libre cours à sa créativité avec une multitude de formes et de décors possibles. Du style discret et naturel aux nail arts les plus fous, il y en a pour tous les goûts !

Mais voilà, entre le travail, les enfants et les imprévus du quotidien, difficile parfois de trouver le temps pour un rendez-vous chez sa prothésiste ongulaire. Sans compter le budget que cela représente à la longue. Heureusement, il est possible de retirer ses faux ongles à la maison, sans matériel professionnel ni connaissances particulières. Une bonne nouvelle pour toutes celles qui veulent espacer leurs visites en institut ou qui sont en galère avec une résine qui s’est décollée ou abîmée.

Le matériel nécessaire

Pour réaliser vous-même la dépose de vos ongles en acrylique, vous aurez besoin de :

Une lime à ongles

Des petits carrés de papier aluminium (environ 15)

De l’acétone

Des cotons

Un bâtonnet en bois (type bâton de manucure)

La plupart de ces éléments se trouvent facilement en grande surface ou en pharmacie, pour un coût minime. Vous avez peut-être même déjà tout ce qu’il faut à la maison ! L’acétone est le seul produit un peu plus spécifique mais il est indispensable pour dissoudre la résine sans abîmer l’ongle naturel. Préférez une acétone pure, sans additif.

Les étapes à suivre

Une résine bien posée peut tenir entre 2 semaines et 1 mois, en fonction de la pousse de l’ongle et de l’entretien. Quand vous voyez la démarcation entre l’ongle naturel et la base de la résine, c’est qu’il est temps de penser à une dépose. Voici comment procéder étape par étape :

1. Limez la surface de la résine

Commencez par limer délicatement la couche superficielle de la résine pour retirer le côté brillant. Faites des mouvements horizontaux, sans trop appuyer, sur toute la surface de l’ongle. Insistez sur les bords qui ont tendance à s’épaissir. L’objectif est de rendre la résine plus poreuse pour faciliter la pénétration de l’acétone.

2. Préparez des capsules d’aluminium

Découpez des petits carrés de papier aluminium d’environ 5cm de côté. Vous en aurez besoin d’un par ongle, plus quelques uns de rechange. Imbibez généreusement des boules de coton d’acétone et placez-les sur chaque ongle. Enveloppez ensuite le bout des doigts avec les carrés d’aluminium pour maintenir les cotons en place et créer un effet occlusif.

3. Laissez poser 10 à 15 minutes

Gardez vos capsules en place pendant un bon quart d’heure, le temps que l’acétone fasse effet. La résine va ramollir et se décoller petit à petit. Si vous êtes pressée, vous pouvez accélérer le processus en posant vos mains sur une bouillotte ou en les enveloppant dans une serviette chaude. La chaleur va booster l’action de l’acétone.

4. Retirez délicatement la résine

Avec un bâtonnet en bois, soulevez doucement la résine qui s’est décollée en partant des bords de l’ongle. Si des morceaux résistent, remettez un coton imbibé d’acétone pendant quelques minutes supplémentaires puis réessayez. Vous pouvez aussi gratter légèrement les derniers résidus avec votre lime à ongles mais attention à ne pas trop insister pour ne pas fragiliser l’ongle naturel.

Les bons gestes après une dépose

Une fois tous vos faux ongles retirés, vos ongles naturels risquent d’être un peu secs et fragilisés. C’est normal, ils viennent de subir une agression chimique et mécanique. Pour les remettre d’aplomb, rien de tel qu’un peu de douceur :

Massez vos ongles et vos cuticules avec une huile nourrissante (jojoba, ricin, coco…)

(jojoba, ricin, coco…) Appliquez une base fortifiante ou un soin durcisseur pendant quelques jours

Évitez les dissolvants et la nouvelle pose de résine pendant au moins 1 à 2 semaines

Limez régulièrement vos ongles pour une jolie forme et une pousse uniforme

Avec toutes ces astuces, vous voilà parée pour assumer vous-même la dépose de vos faux ongles à moindre coût. Fini le stress des rdv chez l’esthéticienne ! N’oubliez pas de laisser vos ongles se reposer un peu avant toute nouvelle pose. Après des semaines emprisonnés sous de la résine, ils ont bien mérité une cure de liberté. Vos ongles vous remercieront de prendre soin d’eux !