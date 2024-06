Adoptez le look « old money » avec ces 3 coiffures chics et faciles à réaliser !

Envie d’insuffler une dose d’élégance et de raffinement à vos tenues du quotidien ? Misez sur ces coiffures « old money » ultra sophistiquées qui se réalisent en un tour de main, quel que soit votre âge ou votre agenda. Parfaites pour aller au bureau, retrouver vos copines ou vaquer à vos occupations, elles s’adaptent à toutes les situations avec style.

Le phénomène « old money »

L’expression « old money » fait référence à un luxe intemporel qui ne se démode jamais. C’est cet art de vivre à la fois classique et décontracté, hérité des grandes familles de l’aristocratie anglo-saxonne. Un savant mélange de tradition et de modernité, où les basiques haut de gamme côtoient des pièces plus casual.

Cette tendance se décline aussi côté beauté, avec des coiffures simples mais raffinees, faciles à porter au quotidien. Leur côté minimaliste en fait des alliées idéales pour affronter la saison estivale avec allure, comme le soulignent les experts de Glamour. Florilège des plus beaux looks à copier sans modération.

3 coiffures « old money » à adopter

1. La queue-de-cheval haute

Qund on pense « old money », on imagine souvent des chignons ultra lisses et tirés. Mais les coiffures moins strictes ont aussi le droit de cité, à l’instar de la queue-de-cheval. Perchée bien haut sur le crâne, elle apporte une touche à la fois chic et décontractée. N’hésitez pas à laisser quelques mèches libres autour du visage pour un effet plus naturel. Côté make-up, on mise sur un trait d’eyeliner et un rouge à lèvres soutenu pour une allure glamour et sexy.

2. La demi-queue bohème

Encore plus féminine, la demi-queue, aussi appelée semi-attaché ou half bun, laisse une partie des cheveux détachés pour un rendu romantique. Cette coiffure tout terrain se porte aussi bien de jour que de nuit, sur cheveux lisses, ondulés ou bouclés. En 2024, la tendance est aux coiffures brillantes façon « sleek hair ». Alors on n’hésite pas à apposer un voile de sérum ou d’huile capillaire pour un wet look glamour !

3. Le chignon flou

Envie d’une coiffure plus habillée pour une occasion spéciale ? On craque pour le chignon banane, twisté avec quelques mèches folles et baby hair. Qu’il soit placé au niveau de la nuque, à mi-hauteur ou sur le haut du crâne, l’essentiel est de garder un côté flou et aérien, pile dans la tendance de ce printemps-été 2024. Le petit plus ? Quelques accessoires bijoux pour une allure couture.

Nos conseils pour réussir ces coiffures

Si ces coiffures « old money » ont l’air simple, elles nécessitent quand même un peu de dextérité et les bons outils :

Utilisez un peigne à dents fines et une brosse ronde pour lisser la chevelure et éliminer les frisottis

Fixez la coiffure avec des épingles à chignon et un voile de laque, en insistant sur les baby hair

Pour un effet brillant, appliquez une noisette de sérum ou d’huile sur les longueurs et les pointes

Vous pouvez aussi crêper légèrement les racines avec un peigne pour donner du volume et du maintien

Avec un peu d’entraînement, vous réussirez ces coiffures « old money » les doigts dans le nez. Des basiques indémodables à customiser selon vos envies et votre personnalité. Chic, choc et pas cher, on adhère !